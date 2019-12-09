Посольство США вітає домовленості України та МВФ

Посольство США привітало Україну та Міжнародний валютний фонд з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги.

Про це диппредставництво США повідомило у Тwitter.

“Вітаємо Україну та МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони”, - йдеться у дописі.

Вітаємо Україну та #МВФ з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги. Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони. https://t.co/npFiHVB4W3 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 грудня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

У цьому зв'язку посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що домовленість України з МВФ про програму фінансування відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 500 млн євро.