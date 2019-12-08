Милованов: Пропозиції "послати" МВФ є безвідповідальними

Після підтвердження програми МВФ для України важливо залучати нових інвесторів, наголошує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Про це Милованов написав у Facebook.

"Для України зараз - після підтвердження програми МВФ на робочому рівні - важливо залучати нових інвесторів, щоб зростала економіка, збільшилася кількість робочих місць для наших людей, показник рівня заробітної плати досяг рівня європейського. А кошти МВФ - були фінансовою подушкою в нашій економіці", - зазначив міністр.

Він також прокоментував заяви супротивників співпраці з МВФ.

"На мою думку, відсутність програми призведе до економічної кризи. А пропозиції "послати" МВФ є безвідповідальними, або робляться тими, хто не розібрався в суті ролі МВФ для України", - вважає Милованов.

За його словами, ідеться не про гроші, а про довіру до економіки України.

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"МВФ - такий собі маркер довіри. Є підтримка МВФ - є довіра внутрішніх та міжнародних інвесторів до стану української економіки та програми розвитку економіки, а також до дій керівництва держави. Вже як наслідок - інвестиції та міжнародна торгівля. Великі інвестори, власники великих українських та міжнародних бізнесів, а також внутрішні експерти орієнтуються на позицію МВФ, коли оцінюють стан економіки", - пояснив міністр.

Адже МВФ, підкреслив він, надає позику, тільки коли впевнений, що економічна політика держави відповідальна, а дії влади - виважені та обґрунтовані.

"Якщо програми немає, то для інвесторів це означає, що можуть бути ризики. Тоді інвестори - внутрішні та міжнародні - будуть співпрацювати з Україною на інших умовах: вищий відсоток, менші суми інвестицій. А що більший відсоток за позикою платить держава, то, відповідно більший відсоток - економіка і, врешті-решт, платники податків - ми з вами. Так само менша сума інвестицій означає менше економічне зростання, менші зарплати, менші надходження в бюджет", - зазначив Милованов.

Він нагадав, що МВФ надає кредити Україні під низький відсоток - 2-3% у USD: "Це рівень інфляції в доларі. Тобто ми майже нічого не втрачаємо, а інколи (якщо гривня посилюється) навіть заробляємо на такому кредиті. Але більш правильно сказати, що зазвичай гроші ідуть у резерви Національного банку України і не використовуються - це кошти на випадок економічних проблем. З часом ми їх повертаємо, і потім - або беремо кредит знову, або купуємо резерви за гривню".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці України та МВФ.

У цьому зв'язку посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що домовленість з МВФ про програму фінансування відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро.