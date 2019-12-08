Домовленість з МВФ відкриє Україні шлях до макродопомоги ЄС — посол

Домовленість України з Міжнародним валютним фондом про програму фінансування також відкриє країні шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це у своєму Twitter заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Таке потрібне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого ще триває) це має відкрити шлях і до макрофінансової допомоги ЄС», - написав Маасікас, коментуючи твітти директора МВФ Крісталіни Георгієвої про попереднє погодження програми фінансування України.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами бесіди сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.