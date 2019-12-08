Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомляє сайт Президента України.

«Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом. Керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом Прем’єр-міністра Олексія Гончарука», - йдеться в повідомленні.

За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової програми співпраці.

«Я запевнила Президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання... Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ», – наголосила Георгієва.

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Як зазначив Зеленський, нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

«Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту», – підкреслив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, у представництві МВФ зазначили, що дискусії стосовно нової програми Міжнародного валютного фонду, місія якого відвідала Україну в період 14-22 листопада, триватимуть наступними тижнями. МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.