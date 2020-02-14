Мюнхенська конференція: Загороднюк планує по 10 зустрічей на день

Програмою роботи міністра оборони України Андрія Загороднюка на Мюнхенській конференції передбачені двосторонні зустрічі та виступ у дискусії з метою привернути увагу до питань, які цікавлять нашу державу.

Про це міністр розповів журналістам на полях конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Основне – привернути увагу до наших питань, які є для нас актуальними», - сказав міністр.

За словами Загороднюка, заплановано «по 10 зустрічей в день» з міністрами оборони різних країн, а також виступ на пленарному засіданні Transparent International з питань кращого управління системою оборони.

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Плануються зустрічі із сенаторами, перемовини з деякими аналітичними центрами.

Окремих зустрічей з генсеком НАТО не планується, адже з ним, а також його заступником відбулася ціла низка зустрічей напередодні в Брюсселі, поінформував Загороднюк.

Так само відбулося три зустрічі з міністром оборони США, під час яких йшлося і про майбутній офіційний візит Загороднюка до Вашингтона.