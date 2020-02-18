Рахманін розповів, що передбачає план "Голосу" щодо повернення Криму та Донбасу

Депутатська фракція політичної партії "Голос" напрацювала власний план деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Про це повідомив голова фракції Сергій Рахманін 17 лютого в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

План передбачає припинення вогню на всій лінії розмежування протягом року, припинення бойових дій на рік-два, створення демілітаризованої зони, відбудова економічного потенціалу звільнених територій, повноцінне реформування Збройних сил України, а також уточнення виборчого законодавства та законодавчої бази загалом стосовно постраждалих внаслідок конфлікту.

"План подальшої деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій означає, що єдиною можливою передумовою будь-яких подальших перемовин і дій є припинення вогню. Без припинення вогню довгостроково будь-які обіцянки, будь-які рухи приречені на невиконання, на політичну смерть. Будь-які рухи починаються тільки з того, коли протягом року, щонайменше, півроку відбудеться припинення вогню на всій лінії розмежування або на всій лінії фронту", - зазначив Рахманін.

Далі, принаймні, за півроку після того, як вдасться досягти довгострокового припинення вогню на лінії розмежування, переконаний політик, має відбутися "розмова за допомогою посередників, виконувати ролі яких можуть представники ОБСЄ або Тристоронньої контактної групи, про створення демілітаризованої зони". Згідно з планом політсили, така зона потрібна для убезпечення України на рік-два від ведення бойових дій та можливої ескалації конфлікту.

"Її параметри, координати можуть уточнюватися, але напевно, це має бути смуга завширшки щонайменше у 2,5 км. Припинення бойових дій з обопільної згоди має тривати щонайменше два роки. Причому, в разі порушення умов, створюється тимчасова адміністративна смуга", - сказав політик.

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При цьому він підкреслив, що така тимчасова адміністративна смуга в жодному разі не ставатиме кордоном, а її створення не означати, що Україна відмовляється від "цих людей і цих територій".

"Просто ми маємо пояснити людям, що на превеликий жаль, держава Україна за наявності певних політичних обставин не в змозі розв'язати проблему упродовж стислого часу. Це означає, що на тимчасовій адміністративній смузі на стаціонарній основі упродовж деякого часу створюється певна зона безпеки, де паралельно ведуться перемовини", - уточнив Рахманін.

Після цього, за планом "Голосу", передбачається, що Україна має створити "привабливі умови для прикордонних територій" - як Донбасу, так і Криму.

"Ці звільнені території мають отримати найбільший режим економічних преференцій. Точно не йдеться про вільну економічну зону, тому що ця модель в Україні не працює, але про певні пільги, які надаються державою, створення нових робочих місць, додаткових умов для інвесторів, щоби створити зразкові економічні зони", - пояснив депутат.

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Наступним пунктом запропонованого плану є "повернення порядку денного дипломатичних перемовин щодо питань Криму". На думку Рахманіна, у зв'язку з цим є потреба в ухваленні нового закону про тимчасово окуповані території, в якому "через кому мають бути Крим і Донбас".

"Далі йдеться про те, що ми проводимо повноцінну реформу Збройних сил, що важко здійснити в умовах війни... Наступний пункт — це уточнення виборчого законодавства та законодавчої бази загалом, бо є ціла низка питань, які потребують законодавчого врегулювання на далеку перспективу, — від виборчих до майнових прав громадян, які постраждали внаслідок бойових дій", - додав він.

За його підрахунками, втілення всіх пунктів цього плану може тривати близько п'яти років.

Між тим, Рахманін поінформував, що представити концепцію свого плану повернення Криму та Донбасу фракція "Голосу" планує протягом 24-28 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого заступник голови фракція партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що їхня політсила планує найближчим часом представити свій детальний план повернення окупованих українських територій. При цьому в "Голосі" закликали колег по парламенту, експертів і громадськість до його обговорення та напрацювання спільного рішення.