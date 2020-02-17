“Голос” готує свій план повернення Криму і Донбасу
Про це повідомляє пресслужба "Голосу".
“Україні час зайняти тверду позицію та захистити свої інтереси. Парламент повинен нарешті почати діяти і створити власне рішення. «Голос» вже має напрацьований план. Ми закликали колег по парламенту, експертів та громадськість до його створення ще кілька місяців тому. Тож ми виконали свою обіцянку і готові діяти далі спільно з усіма фракціями”, - йдеться у повідомленні.
Заступник голови фракції Ярослав Железняк уточнив, що представити цей план “Голос” планує найближчим часом.
«На конференції в Мюнхені звучало багато неприємних та неприйнятних для України речей. Але нас більше турбують ті речі, на яких, на жаль, спеціально зараз наголошують представники влади. Це і запровадження зони вільної торгівлі із державою-окупантом, і постачання води до окупованого Криму, і спільне з бойовиками патрулювання окупованих територій, і проведення ймовірних виборів, які можуть відбутись всупереч Конституції, без повернення контролю України, і навіть продовження відведення військ без повного припинення вогню. Ми вважаємо, що це неприпустимо і небезпечно для держави. Саме тому наша фракція як конструктивна сила підготувала свій план повернення окупованих територій Криму і Донбасу. Ми представимо його найближчим часом. Запрошуємо всіх, аби обговорити наш план та напрацювати спільне рішення, оскільки це вже навіть не політичне питання — це питання безпеки нашої країни», - заявив депутат.