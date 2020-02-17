“Голос” готує свій план повернення Криму і Донбасу

Фракція партії "Голос" планує найближчим часом представити свій детальний план повернення окупованих українських територій.

Про це повідомляє пресслужба "Голосу".

“Україні час зайняти тверду позицію та захистити свої інтереси. Парламент повинен нарешті почати діяти і створити власне рішення. «Голос» вже має напрацьований план. Ми закликали колег по парламенту, експертів та громадськість до його створення ще кілька місяців тому. Тож ми виконали свою обіцянку і готові діяти далі спільно з усіма фракціями”, - йдеться у повідомленні.

Заступник голови фракції Ярослав Железняк уточнив, що представити цей план “Голос” планує найближчим часом.

«На конференції в Мюнхені звучало багато неприємних та неприйнятних для України речей. Але нас більше турбують ті речі, на яких, на жаль, спеціально зараз наголошують представники влади. Це і запровадження зони вільної торгівлі із державою-окупантом, і постачання води до окупованого Криму, і спільне з бойовиками патрулювання окупованих територій, і проведення ймовірних виборів, які можуть відбутись всупереч Конституції, без повернення контролю України, і навіть продовження відведення військ без повного припинення вогню. Ми вважаємо, що це неприпустимо і небезпечно для держави. Саме тому наша фракція як конструктивна сила підготувала свій план повернення окупованих територій Криму і Донбасу. Ми представимо його найближчим часом. Запрошуємо всіх, аби обговорити наш план та напрацювати спільне рішення, оскільки це вже навіть не політичне питання — це питання безпеки нашої країни», - заявив депутат.