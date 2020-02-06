У “Голосі” готові підтримати земельну реформу

Депутатська фракція «Голос» готова підтримати земельну реформу, але остаточне рішення щодо голосування за законопроєкт про ринок землі депутати "Голосу" прийматимуть під час розгляду поправок.

Про це у коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції Ярослав Железняк.

«Ми будемо підтримувати реформу землі. Ми подивимося за результатом розгляду поправок, тобто яким він буде, і вже тоді приймемо остаточне рішення щодо голосування за закон», - сказав Железняк.

Водночас політик наголосив на 4-х основних поправках з 9-ти, які фракція подавала до законопроєкту про ринок землі.

«У нас є 4 дуже суттєвих наших поправки. Якщо вони будуть враховані у фінальному тексті, то це вплине на те, як ми будемо голосувати по закону в цілому. Перша поправка стосується максимальної концентрації землі в одних руках - компромісним варіантом є 10 тисяч гектарів. Друге - це те, щоб гроші, які будуть йти від продажу землі, спрямовувалися до спеціального фонду підтримки місцевих громад, тобто на розвиток села. Третя поправка стосується необхідності прописати в законі систему надання пільгових кредитів. І остання поправка - безпекова: у жодному разі людина з громадянством країни-агресора, тим паче, яка потрапляє під санкції, не може придбати землю», - уточнив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що у зв'язку з початком розгляду поправок до "земельного" законопроєкту 6 лютого Рада може працювати до третьої-четвертої години ночі, а загалом процес другого читання цього документа може тривати близько двох парламентських тижнів.