“Слуги народу" готові працювати над законопроєктом про землю усю ніч

Депутатська фракція "Слуга народу" під час засідання за участю Президента Володимира Зеленського дійшла узгодженого рішення стосовно підтримки законопроєкту про ринок землі, і члени фракції налаштовані працювати упродовж всієї ночі задля розгляду поправок до нього.

Про це у коментарі Укрінформу сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко після засідання фракції у четвер.

"На фракції обговорювали ринок землі. Законопроєкт буде виноситися у зал, і ми будемо голосувати. Зараз (під час ранкового засідання ВР - ред.) будемо вносити пропозицію працювати сьогодні максимально довго, я сподіваюся, що у залі буде підтримка цієї пропозиції", - зазначив Корнієнко.

Водночас на уточнююче запитання, чи має фракція достатню кількість голосів проголосувати за законопроєкт про ринок землі, політик відповів: "Так, голоси є".

У свою чергу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах парламенту повідомив про те, що на засіданні фракції відбулося сигнальне голосування, що підтвердило наявність достатньої кількості голосів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що у зв'язку з початком розгляду поправок до "земельного" законопроєкту 6 лютого Рада може працювати до третьої-четвертої години ночі, а загалом процес другого читання цього документа може тривати близько двох парламентських тижнів.