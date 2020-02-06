Потураєв розповів, що обговорював Зеленський з фракцією “Слуги народу”

Президент разом із народними депутатами від фракції "Слуга народу" в четвер зранку обговорили питання законопроєкту про ринок землі та справу прослуховування Прем'єр-міністра.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради після засідання фракції розповів народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не домовляємося з президентом, ми обговорюємо з президентом актуальні питання. Ми ще раз пройшлися по всіх зауваження, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон", - зазначив депутат.

Він додав, що крім земельної реформи депутати з президентом також обговорили ситуацію з розслідуванням справи про незаконне прослуховування Кабінету міністрів України.

На запитання, на скільки затягнеться розгляд законопроєкту, Потураєв відповів: "Подивимося, наскільки конструктивно буде налаштована опозиція".

Він також висловив переконання, що для ухвалення законопроєкту про ринок землі вистачить голосів, у тому числі очікуються, крім "Слуги народу", й від фракцій, які виступають "за вільну, розвинену, європейську, конкурентоздатну Україну".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.