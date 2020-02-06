Зеленський прийшов у Раду на засідання “Слуги народу”

Депутатська фракція «Слуга народу» проводить у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю Президента України Володимира Зеленського.

Таку інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«Так, засідання розпочалося. Президент бере у ньому участь», - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

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Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.