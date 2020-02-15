Помпео у Мюнхені нагадав про збройну агресію РФ проти України

США підтримують Україну. Зокрема, озброюють її, допомагаючи захищатися від російської агресії.

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео 15 лютого під час свого виступу у ході Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Понад 30 років після завершення Холодної війни суверенітет деяких країн перебуває під загрозою, окремі країни все ще мріють про відновлення імперій. Ці країни із зневагою ставляться до територіальної цілісності інших країн. Росія захопила Крим і частину України та Грузії”,- заявив Помпео, поставивши РФ в один ряд з Іраном та Китаєм.

За його словами, Росія, Іран та Китай також загрожують демократичному світу у кіберпросторі. Зокрема, Росія є небезпечною своїми дезінформаційними кампаніями.

Помпео наголосив, що США продовжуватимуть захищати свободу і демократію у світі. У цьому контексті він нагадав, що Вашингтон надає військову допомогу Києву.

“США озброюють Україну, допомагаючи цій великій державі захищати себе від російської агресії”,- зазначив держсекретар США.

Помпео констатував, що США роблять значний внесок у посилення східного флангу НАТО. Зокрема, зараз США розгорнули в Європі найбільший контингент збройних сил країни за останні 25 років.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Читайте також: Помпео у Мюнхені розповів про зустріч з пораненим на Донбасі капітаном ЗСУ

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: securityconference.org