Помпео у Мюнхені розповів про зустріч з пораненим на Донбасі капітаном ЗСУ

Українські військовослужбовці, які воюють на сході України проти російської агресії, демонструють Заходу, що суверенітет є цінністю, за яку потрібно постійно боротися.

Про це під час свого виступу в рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Помпео розповів що нещодавно він відвідував поранених українських військовослужбовців у київському шпиталі і спілкувався з ними.

За його словами, поранений капітан української армії, з яким він мав розмову, пройшовши на милицях усю палату, зробив йому несподіваний подарунок: нашивку з логотипом свого підрозділу. “Він попросив мене зберегти її. У цей момент він переконав мене, що суверенітет – це те, за що варто боротися. Це було по-справжньому”, - сказав Помпео.

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Підкресливши, що Україна бореться за свій суверенітет, Помпео наголосив, що Захід має спільно боротися за свободу і демократичні цінності.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: securityconference.org