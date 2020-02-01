Державний секретар США Майк Помпео відвідав українських військових, які перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні Київського військового госпіталю.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

“Під час візиту в Україну державний секретар США Майк Помпео відвідав поранених українських воїнів, які перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні Національного військово-медичного клінічного центру "Київський військовий клінічний госпіталь", - ідеться у повідомленні.

Помпео відвідав поранених військових у київському госпіталі/Фото: Генштаб ЗСУ

Як зазначається, Помпео також відвідав госпітальний Храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, в якому знаходять духовну підтримку захисники України.

“Держсекретар США Майк Помпео побажав нашим воїнам найшвидшого одужання та поцікавився історією й сучасним потенціалом відомого військово-медичного закладу України”, - інформують у Генштабі.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Майк Помпео 30-31 січня перебував з візитом у Києві.