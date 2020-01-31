Санкції проти Росії триватимуть до припинення агресії в Україні — Помпео

Санкції проти Росії триватимуть до припинення агресії в Україні — Помпео

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти РФ зберігатимуться, доки не припиниться російська агресія в Україні.

Про це він написав у Twitter.

“Російська агресія в Україні призвела до безглуздої втрати тисяч життів на Донбасі. Сьогодні я приєднався до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, щоб вшанувати їхню пам’ять. Санкції проти Росії залишаться в силі, поки не припиняться дії, що призвели до цих трагічних смертей”, — зауважив Помпео.

Перед цим держсекретар провів особисті зустрічі з Пристайком і предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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«Гарна дискусія з Вадимом Пристайком. США вітають зусилля України зі встановлення миру на Донбасі. Росія має зробити аналогічні кроки. Наші санкції будуть діяти до того часу, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені», - написав Помпео.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США прибув з візитом до Києва. 31 січня Помпео зустрівся також із Президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: ОП

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