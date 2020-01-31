Загороднюк і Помпео обговорили операцію Об’єднаних сил на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з Держсекретарем США Майком Помпео обговорив безпекову ситуацію в регіоні, перебіг операції Об’єднаних сил на сході України та перспективи подальшої співпраці двох країн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Сьогодні, 31 січня, у Києві, в рамках офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Загороднюка з Державним секретарем США Майком Помпео. Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії”, - йдеться в повідомленні.

Загороднюк подякував за всебічну допомогу, яку США надає в реформуванні ЗСУ, зокрема, фінансову підтримку Україні, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.

Зазначається, що під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні та перебіг операції Об’єднаних сил на сході України.

“Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором”, - повідомляють в оборонному відомстві.

Міністр оборони України поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.