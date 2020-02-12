На Донбасі планують створити економічний хаб

В Офісі Президента України під головуванням радника Глави держави Олега Устенка відбулася чергова зустріч експертної групи щодо вирішення економічних проблем Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Експерт з регіонального розвитку Олексій Стародубов наголосив на доцільності створення на Донбасі економічного хабу.

«Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика тощо – все це існує на підконтрольній частині Донбасу», – зазначив Олексій Стародубов.

Він також додав, що в рамках робочої групи вже підготовлено методику, яка дозволяє визначити основні етапи відновлення економіки Донбасу.

Учасники наради обговорили проблему водопостачання Донбасу. Експерт Володимир Каніболоцький зазначив, що бойові дії призвели до значних збитків у системі водопостачання регіону. В окремих населених пунктах спостерігаються постійні проблеми з постачанням води та її якістю.

«Ключовою проблемою є залучення додаткових джерел водопостачання у регіоні», – наголосив Володимир Каніболоцький.

Під час наради порушувалися питання вугільних підприємств та енергопостачання у регіоні. Також було обговорено проблеми екології Донбасу. Занепокоєння нині викликає загроза підтоплення територій шахтними водами.

Олег Устенко закликав учасників надати свої пропозиції щодо питань, які порушувалися під час наради, з метою напрацювання конкретних рішень. За результатами заходу було ухвалено рішення щодо практичної реалізації експертних напрацювань, а також погоджено дату наступної зустрічі.