Донбас та інвестиції: Єрмак назвав пріоритети на новій посаді

Новопризначений керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що не залишить напрямки, якими опікувався на посаді помічника Президента України Володимира Зеленського.

Пріоритетним для цього буде припинення війни на Донбасі в інтересах України.

Про це Єрмак сказав на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По-перше, хочу вам сказати, що я не залишу ті напрямки, якими я керував і якими опікувався останнім часом. Безумовно, сьогодні для Президента України, для Офісу Президента одним із пріоритетів є, і завжди буде, - припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому цей напрямок залишається пріоритетним”, - заявив Єрмак.

Також він додав, що в полі його уваги залишаються зовнішньополітичні напрямки.

“Я вважаю, що сьогодні Україна є в топі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб сьогодні та увага, той інтерес, який відчуваємо під час міжнародних візитів Президента України, не закінчувався і давав нам конкретні результати”, - наголосив Єрмак.

Окрім того, за його словами, одним із важливих напрямків діяльності ОП буде регіональна політика.

“Ми будемо ще більш ефективно працювати на місцях з губернаторами, команда губернаторів у нас практично вже сформована. Це теж дуже молоді амбітні професійні люди, які мають конкретні завдання. І сьогодні наша задача як Офісу Президента зробити так, щоб результати реформ, результати нашої праці, результати виконання ініціатив Президента відчув кожен громадянин України”, - зауважив керівник Офісу Президента.

Іншим напрямком своєї роботи на посаді керівника Офісу Президента Єрмак назвав бажання і мету "зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою”.

“Тому ми маємо конкретні кроки, конкретні програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори, сьогодні цим опікується уряд України, сьогодні цим опікуються всі, хто залучений до роботи з інвестиційного клімату, покращення інвестиційної атмосфери України”, - додав Єрмак.

Він також вважає, що Офіс Президента “повинен стати експертним офісом Президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найбільш професійні, які допоможуть Президентові виконувати його функцію і досягати результатів по всіх напрямках його діяльності”.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.