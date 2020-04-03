МОЗ розподілить по областях препарат, який використають при лікуванні Covid-19

МОЗ розподілить по областях препарат “Плаквеніл”, який планується використовувати при лікуванні Covid-19.

Про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Компанія “Санофі“ передала фізично препарат Укрмедпостачу тільки сьогодні. У нас уже готовий відповідний розподіл. Передали вони 3 тисячі упаковок. 2250 упаковок їдуть по всіх областях, 750 залишаються в Києві для швидкого реагування. Завтра буде підписано наказ, відповідний договір з Укрмедпостачем. Я думаю завтра все вже поїде в області”, - зазначив Степанов.

Він додав, що препарат “Плаквеніл” має діючу речовину гідроксихлорохін, яку зараз в низці країн використовують при лікуванні Covid-19.

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“У нас є домовленість з іншими компаніями щодо постачання гідроксихлорохіну для лікування 20 тисяч потенційних пацієнтів”, - пояснив очільник МОЗ.

Також Степанов нагадав, що протягом двох днів було розроблено протокол, який надає лікарям алгоритм лікування хворих на Covid-19.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі зареєстровано понад мільйон випадків захворювання на Covid-19. Від вірусу SARS-CoV-2, який викликає це захворювання, не існує вакцини - як і специфічного лікування цієї хвороби. Також не доведено ефективності різних препаратів, що використовуються зараз в різних країнах.