У Вінниці обстежують 21 пацієнтку пологового, де працювала перша хвора на Сovid-19

У Вінниці обстежують на наявність Сovid-19 двадцять одну пацієнтку пологового будинку №2, де працювала перша у місті хвора на коронавірус. У закладі оголошено карантин.

Про це у п’ятницю на брифінгу сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов. повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Акушерський корпус пологового будинку №2 закритий на карантин. Там перебуває 7 породіль і 14 вагітних. Вони під спостереженням медичних працівників та забезпечені всім необхідним. Сьогодні буде продовжений збір білологічних матеріалів для дослідження пацієнтів і і персоналу. Обставини, звичайно, вимагають утримувати їх на карантині до надходження результатів обстеження на наявність коронавірусу. Технологічні спроможності нашої лабораторії досить обмежені, тому необхідно почекати певний час», - сказав Моргунов.

За його словами, медичний персонал, який був поза межами закладу, знаходиться на самоізоляції під спостереженням сімейних дікарів. Інформація про виписаних пацієнтів також передана сімейним лікарям для подальшого спостереження.

Наразі стан першої у Вінниці хворої на Covid-19 наближається до задовільного, сьогодні в неї вже нормальна температура. П’ятирічний хлопчик, її племінник, почувається добре, в нього нормальна температура. З дитиною у лікарні перебуває батько, стан його здоров’я задовільний.

Що ж до чотирьох пацієнток – співробітниць першої хворої, в яких лабораторно підтверджено Сovid-19, вони всі перебувають на карантині. Клінічних проявів хвороби в них немає. Одна з цих пацієнток навіть виїхала з помешкання, де живе її сім’я, і самоізолювалася в окремій квартирі.

Як повідомляло агентство, на території Вінницької області зареєстровано 42 підозри на Covid-19. У 27 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 9 випадках виявлений коронавірус, в тому числі, в однієї дитини. 7 випадків Covid-19 виявлено у Вінниці, по одному у Вінницькому районі та місті Ладижин. Зразки матеріалів ще від 6 хворих досліджуються.

За попередню добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли із Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського, Чернівецького районів області.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

фото: АА