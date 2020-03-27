На Вінниччині коронавірус виявили вже у дев'яти осіб

На Вінниччині коронавірус виявили вже у дев'яти осіб

Укрінформ
На Вінниччині станом на 10.00 п’ятниці Covid-19 діагностовано вже у 9 осіб.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«На території Вінницької області зареєстровано 42 підозри на Covid-19. У 27 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 9 випадках виявлений коронавірус, в тому числі, в однієї дитини», - йдеться у повідомленні

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені 7 випадків Covid-19 у Вінниці, по одному у Вінницькому районі та місті Ладижин.

Зразки матеріалів ще від 6 хворих досліджуються.

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За попередню добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли із Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського, Чернівецького районів області.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За минулу добу в Україні захворіло 62 особи.

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