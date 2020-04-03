Інфекційні лікарні профінансують на 333 мільйони за Програмою медичних гарантій

Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма 18 інфекційними лікарнями країни, на їхнє фінансування у Програмі медичних гарантій передбачено понад 333 мільйони гривень.

Про це повідомляє НСЗУ.

"Станом на 3 квітня 2020 року Національна служба здоров’я України уклала договір з усіма 18 інфекційними лікарнями, які надаватимуть допомогу пацієнтам із інфекційними захворюваннями у межах терапевтичного пакету. Інфекційні лікарні, які подали свої пропозиції НСЗУ на надання допомоги за Програмою медичних гарантій, розташовані у різних регіонах країни. На фінансування цих інфекційних лікарень передбачено 333 962, 2 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції, НСЗУ перерозподілила 906 мільйонів гривень з Програми медичних гарантій і рішенням Кабміну їх було направлено у субвенцію в регіони - на підтримку діяльності лікарень під час пандемії. З цих коштів місцева влада може підтримати ті лікарні, які визначить, у тому числі й інфекційні.

Крім цього, за інформацією НСЗУ, в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, було визначено 242 медичних закладів першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Список таких лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Побачити інформацію про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна на новому дешборді НСЗУ. Серед цих лікарень є і інфекційні - наприклад, Черкаська міська інфекційна лікарня, Харківська обласна інфекційна лікарня тощо.

Відповідні заклади охорони здоров’я відібрано і схвалено очільниками областей, регіональними Департаментами охорони здоров’я, рекомендовано НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком (розпорядження №7 від 27.03.2020 року).

Наголошується, що визначення цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ. Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів, щоб госпіталізовані з COVID-19 люди отримували всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. У лікарні госпіталізовуватимуть пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.

Загалом, за інформацією, наданою НСЗУ керівниками закладів та місцевими департаментами охорони здоров’я, у 242 лікарнях наявні 12 тис. інфекційних ліжко-місць, понад 1700 місць у відділеннях інтенсивної терапії та понад 1800 апаратів штучної вентиляції легень.