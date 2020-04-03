Розподіл медзасобів у регіонах контролюватиме СБУ - Зеленський

До контролю за розподілом медичних засобів та обладнання у регіонах будуть залучені працівники Служби безпеки України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні 3 квітня, яке опубліковане у Telegram.

"Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, ще гірше, перепродавати медичні засоби ми не дамо нікому", - сказав Президент.

Він додав, що співробітники СБУ також мають допомогти у вирішенні проблеми щодо достовірності інформації з регіонів про наявне забезпечення медзасобами.

"На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці – гірша", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що вирішення цього питання – на особистому контролі головного санітарного лікаря України.

Як повідомлялося, Зеленський 2 квітня наголошував, що розподіл спеціальних засобів захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.