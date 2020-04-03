Наступні вантажі з Китаю направлять насамперед у дві області – Президент

Наступні вантажі з медичними засобами з Китаю направлять насамперед у Тернопільську та Чернівецьку області, оскільки там ситуація з поширенням коронавірусу найскладніша.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у зверненні 3 квітня, яке опубліковане у Telegram.

"Окремо зазначу, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша", - сказав Президент.

Він додав, що медики міста Дубно на Рівненщині звернули увагу, що лікарі швидкої допомоги не забезпечені засобами індивідуального захисту і у відповідь з Києва відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для медичних працівників.

"Але ДОЗ Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання вирішено частково – передано захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками", - сказав Зеленський.

Окрім цього Зеленський зауважив, що у Запоріжжі працівники екстреної медичної допомоги справедливо поскаржилися на те, що їх не включили до списку медичних працівників, які отримають грошову надбавку за протидію коронавірусу. "Це виправлено. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - додав Президент.

Крім того, Президент зауважив у відповідь на звернення лікарів Одеського обласного медичного центру, до вирішення їхніх питань залучено ОДА та департамент охорони здоров’я: "Раніше цей медичний заклад не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів з коронавірусом. Розширюючи список, було вирішено додати цей заклад. Але зараз на його базі не відбувається прийом пацієнтів із підозрою на COVID-19 та лікування хворих. Ми розуміємо всі наявні там проблеми. Туди вже доставлено респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників буде посилено", - сказав Зеленський.

За його словами, вчора, 2 квітня, в лікарні була група епідеміологів, яка провела детальний та необхідний інструктаж, зокрема щодо перепрофілювання інших відділень закладу.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.