Зеленський: За два тижні група лікарів повернеться з Італії з цінним досвідом

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська медична група вирушить до Італії у межах двосторонньої взаємної допомоги у боротьбі з пандемією.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опубліковане у Telegram 3 квітня.

"Слід визнати, що сьогодні, на превеликий жаль, ми пожинаємо плоди знущання над українською медичною системою всі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що наші лікарі регулярно контактують з медиками з міста Уханя і постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу.

"А завтра у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період. Вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями. Це – протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних шпиталів", - додав Зеленський.

Крім того Президент наголосив, що "ми обов’язково все подолаємо" і в першу чергу саме завдяки нашим лікарям: "Завдяки вашій мужності та витримці. І за все це я вкотре кажу вам: "Дякую!"

Зеленський також побажав українцям бути здоровими : "Бажаю вам 36,6! Бережімо себе. Збережемо Україну!"

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.