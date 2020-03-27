Уряд спростив надання субсидій для тих, хто втратив роботу через карантин

В уряді спростили надання субсидій для людей, які втратили роботу через карантин, і тепер цю послугу можна отримати онлайн.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Уряд спростив надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку з карантином та стали на облік як безробітні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, як отримати субсидію онлайн. Зокрема, спершу треба перейти за посиланням на сайт Міністерства соціальної політики України, потім зареєструватись за допомогою електронного підпису чи BankID, заповнити заяву про призначення cубсидії й зазначити банк, через який будете її отримувати, заповнити декларацію про доходи й витрати, перевірити правильність даних і подати документ.

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Далі, додали у відомстві, протягом кількох тижнів надійде повідомлення щодо рішення про надання допомоги та її розміру. Субсидія призначається до кінця опалювального сезону і автоматично перераховується на наступний термін без додаткових заяв, пояснили у відомстві.