До дитячої лікарні у Харкові передали понад 1000 hand-made масок

Харківська міська батьківська рада передала понад 1 тисячу захисних масок у міську клінічну дитячу лікарню №16, де лікуються діти з онкогематологічними захворюваннями.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представники батьківської ради, які прибули до лікарні №16, привезли понад 1 тисячу багаторазових масок, зроблених власноруч з бавовни та ситцю.

"У лікарні зараз знаходиться близько 80 хворих маленьких пацієнтів, які потребують особливої уваги. Тому ми в онлайн-режимі порадились та вирішили допомогти дітям. Відкликнулося 30 членів батьківської ради. Тоді швидко розподілили ролі: одні батьки закуповували тканину, інші робили викрійки, треті шили", - зазначила голова міської батьківської ради Лариса Манерко.

Міська батьківська рада Харкова передала маски онкохворим дітям / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, маски зроблено протягом тижня, вони відповідають усім медичним стандартам і мають два розміри - для дітей та дорослих.

"Маски авторські, дизайнерські, художньо оформлені. Вони всі позитивні, бо підбиралися веселі тканини, з зображенням сонечка чи зірочок. Нехай у дітей буде гарний настрій", - додала Манерко.

За її словами, у батьківськїй раді вирішили продовжувати пошиття "веселих" масок для лікарень міста.

У свою чергу, головлікар клінічної дитячої лікарні №16 Тетяна Харченко відзначила якість масок, які можна прати, і подякувала батьківській раді за добру ініціативу: "За правилами, маски потрібно міняти кожні три години. Потреба в них є завжди, бо нам необхідно захистити не тільки дітей та батьків, але й персонал".

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня маски почали шити члени діючої у Харкові громадської організації "Асоціація багатодітних матерів "АММА", яка об'єднує 300 багатодітних родин. Підприємці Харкова допомогли їм з тканиною з "веселим" малюнком та аксесуарами у виді гумки. Готові маски - їх вже близько 1000 - передано у дитбудинки, лікарні та мешканцям пільгового контингенту.

Станом на 10 квітня на Харківщині підтверджено 6 випадків COVID-19. В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.