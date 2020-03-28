Село на Чернігівщині визнали осередком спалаху коронавірусу

Село на Чернігівщині визнали осередком спалаху коронавірусу

Укрінформ
Село Комарівка Борзнянського району Чернігівщини визнано осередком спалаху інфекційної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Таке рішення було прийняте в суботу, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.

"Визнати населений пункт Комарівка Борзнянського району Чернігівської області осередком спалаху інфекційної хвороби", - ідеться у повідомлені.

У зв’язку з цим на території населеного пункту запроваджено особливий режим проведення протиепідемічних заходів та в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів. У селі створено два контрольно-пропускні пункти із залученням до роботи на них медпрацівників та правоохоронців.

Як повідомлялося, 27 березня надійшло ПЛР-підтвердження першого випадку зараження коронавірусом жителя Чернігівщини, 69-річного чоловіка з Комарівки. Наразі хворий перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні.

На сьогодні вже визначено перше коло контактних осіб, усі вони перебувають на самоізоляції.

В ОДА додають, що Борзнянська райлікарня забезпечена лікарськими препаратами та засобами медзахисту. Тут є 3 апарати штучної вентиляції легенів та 2 наркозно-дихальні апарати.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

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На цей час коронавірус підтверджено: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.

Фото: пресслужба Чернігівської ОДА

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