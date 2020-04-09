Подивитися, як забезпечені лікарні засобами боротьби з COVID-19 можна онлайн

Сервіс аналізу підприємств YouControl розробив інтерактивну мапу забезпеченості лікарень ліками та засобами захисту для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Мапа розміщена на сайті YouControl.

Мапа містить інформацію про потреби лікарень в засобах індивідуального захисту, ліках, обладнанні тощо, залишки на конкретну дату та прогноз потреби, а також наявність апаратів штучної вентиляції легень.

Також за допомогою системи можна дізнатися кількість лікарів в лікарнях, їх кваліфікацію, вік, скільки лікарів працює з інфікованими Covid-19.

Окрім цього в системі наявні дані про кількість ліжок - зайнятих і вільних, боксових, інфекційних, реанімаційних тощо.

Мапа створена на основі звітів лікарень, дозволяє дізнатись про поточний стан та спрогнозувати потреби. Система автоматично розраховує, на скільки днів вистачить ресурсів лікарні.

Дані доступні як в розрізі областей, так і загалом в цілому по Україні.

Система створена за підтримки Директорату з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України.

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Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.