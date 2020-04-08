Як Україна і українці можуть допомогти своїм медикам

Це можливо, і цього чекають. Йдеться не лише про карантин. Приміром, забезпечити обідом, допомогти зі страховкою, подбати про сім’ї тих, хто захворів

Більшість із нас нарешті усвідомили, що боротьба з пандемією – це такий же важливий “фронт”, як і на Сході. І теж треба особливо дбати про своїх захисників. Відтак нині знову активно розгортаються волонтерські організації. А наприкінці березня Міністерство охорони здоров’я підготувало розпорядження, згідно з яким у медичних закладах, де надають допомогу при COVID-19, організують харчування лікарів. “Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням”, – заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, підписавши відповідне розпорядження. Проте, схоже, що це розпорядження тільки готується до виконання. Поки що у цьому більше допомагають волонтери.

Але це – далеко не єдине, що держава і всі ми можемо для зробити для українських медиків.

Хоча харчуванням опікуються волонтери, але долучитися можуть всі

У Києві при КМДА розпочав роботу Київський волонтерський штаб, створений спеціально для підтримки лікарень у боротьбі з COVID-19. Тож Укрінформ звернувся за коментарем до волонтерів, розуміючи, що там знають про всі болючі точки. Але все ж спершу ми запитали про харчування. Адже люди, які борються за наші життя, не мають думати про те, як і за що їм поїсти.

“Наш штаб забезпечує харчування медиків Олександрівської та 9-ї лікарні міста Києва по вівторках. Згідно з розпорядженням, МОЗ забезпечуватиме базове харчування для лікарів, що працюють з хворими на COVID-19. Проте долучається багато волонтерських ініціатив. Наш штаб забезпечує опорні лікарні міста кавовими машинами та кавою до них, чаєм, а також ми готуємо 400 кг замороженних фруктів для усіх опорних лікарень. Знаємо, що багато ініціатив працюють над забезпеченням харчування наших медиків”, – розповідають у Київському волонтерському штабі.

Одна з таких ініціатив – від ресторатора TARANTINO family (Руккола, Муракамі, Компот) Діми Федотенкова:

“Друзі, ми продовжуємо годувати медиків. Щоб вони з міцними нервами і добрим здоров'ям пройшли пік епідемії, і не звалилися з ніг. Возимо більше тисячі обідів. Забезпечуємо потреби семи клінік. Є потреба нарощувати обороти, тому що ми покриваємо не всі лікарні. Але зможемо за вашої підтримки. У чому опція? Ви можете до будь-якого своє замовлення натиснути + «Обід для медика». Можете без замовлення. Головне, що одним натисканням кнопки один лікар буде забезпечений їжею. 30 гривень. Скарг на їжу немає. Обіди такі смачні, що я тепер сам на них перейшов "

Годувати медиків як захисників на передовій

Наприклад, один із таких закладів, яким допомагає мережа – Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. У заклад регулярно возять по 50-60 обідів для медсестер, які працюють по кілька діб, про що пише нейрохірург Віктор Яцик.

Подібну ініціативу запустила і Мережа піцерій Veterano Pizza, започаткувавши флешмоб із доставки піци “усім борцям із коронавірусом”: медикам, пожежникам, поліцейським та нацгвардійцям. Співзасновник Veterano Pizza та креативної агенції «Мічурін» Дмитро Логгінов закликав при замовленні оплачувати додатково піцу, яку працівники Veterano Pizza доставлять пожежникам або лікарям.

Головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк у коментарі Укрінформу говорить, що наразі головна проблема для медиків закладу – гідна оплата їхньої праці в критичний час: “Харчуванням наших медиків поки що відносно забезпечують волонтери. Крім того, маємо кухню, де працівники можуть замовити комплексний обід за 36 гривень. Але всі вони живуть в місті, то більшість беруть їжу з дому, тому з цим проблем немає. Зараз головне – забезпечити їм достатню оплату праці”.

Головна лікарка Монастириської центральної районної лікарні Стефанія Підгірна розповідає Укрінформу, що для лікарів, які обслуговують пацієнтів у вогнищі інфекції, вдалося організувати безкоштовне харчування: “Всі продукти харчування доставляють приватні підприємці, волонтери і небайдужі люди. 14 людей щодня забезпечуються продуктами – мають вдосталь і овочів, і фруктів”.

Загалом же в мережі десятки повідомлень про таку допомогу нашим лікарям. Переважно – волонтерськими зусиллями та благодійниками. Наприклад, у Рівному одна родина, яка не називається, вирішила оплатити харчування для бригади медиків реанімаційного відділення на 14 днів, про що повідомляє місцевий сайт “ЧаРівне”. У Харкові безкоштовні обіди для 50 лікарів дитячої інфекційної лікарні готують працівники харківського ресторану "Mafia". В меню – салат зі шпинатом, суп та друга страва, розповідає керуюча рестораном Оксана Адамчук, зазначивши, що заклад планує так працювати до кінця надзвичайної ситуації.

У Києві та Харкові ресторани"MAFIA" безплатно готують для медиків

Засоби індивідуального захисту, обладнання й інші буденні речі

Проте ситуація із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) в столиці не настільки оптимістична, як із харчуванням. “У середньому в опорних лікарнях ЗІЗів є на наступні 2-3 дні, і усі лікарні потребують великої кількості ЗІЗ та значної кількості медичного обладнання”, – повідомили в Київському волонтерському штабі.

Навіть більше – з того обладнання, про яке відзвітували на місцях, придатне до використання далеко не все. Про це раніше координатор штабу Максим Бахматов повідомляв на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит КМКЛ №17 (лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з COVID-19) на стан готовності до прийому пацієнтів з коронавірусом. Результати виявилися зовсім невтішними.

“Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! Не робочих 8. Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись COVID-19. Залишається 6, 4 з них працюють на ургент (невідкладний стан – Ред.) і не можуть бути залучені для лікування COVID-19. Бо інші екстрені випадки, на жаль не пішли на карантин. І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2. Ще раз – аж 2 апарати ШВЛ для палат інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19!

Апарат ШВЛ, що пропонується закупити, коштує 500 тис. Їх необхідно 10 штук. Вже 5 млн. Та сама історія з СРАР апаратами (апарати для лікування порушення дихання під час сну. – Ред.) (3 млн грн) моніторами (750 тис. грн), аспіраторами (64 тис. грн), пульсоксиметрами (40 тис. грн), насосами шприцевими (270 тис. грн) та волюметричними (482 тис.) – без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо!”

Максим Бахматов

І це ще не повний список проблем, який описав Максим Бахматов, додавши, що на його суб’єктивне враження, ця лікарня – не виняток, а відтак наразі потрібно робити аудити і розбирати «на гвинтики» реальну готовність лікарень .

Звіт про результати роботи штабу за тиждень можна переглянути за цим посиланням. Також координуванням у допомозі медикам займається організація “Пацієнти України”. На сайті організації створили окремий розділ з описом потреб, на які можна перерахувати кошти – ЗІЗ, апарати ШВЛ, портативні рентгени, тест-системи ПЛР.

Запитуємо принагідно і в Тараса Масляка про те, чи забезпечені лікарі Центральної лікарні Івано-Франківська засобами індивідуального захисту. “Як керівник я несу відповідальність за життя працівників і можу сказати, що наші працівники забезпечені повністю – навіть окулярами, яких маємо 400 штук. Але при цьому деякі працівники при наявності ЗІЗ все одно іноді ходять без рукавиць чи масок, як і інші люди. Усе через те, що коронавірус – це загроза, якої фізично не видно, тому здається, що її не існує, – говорить головний лікар.

Але додає про інші, більш буденні проблеми – приміром, засоби для дезінфекції приміщень на основі хлорки, які “виїдають” очі. Тож лікарня нині в пошуках більш сучасних антисептиків. “Крім того, хотілося б як забезпечити наших лікарів, які постійно ходять в масках, шоломах, окулярах і рукавичках кремами і тонізуючими засобами, щоб вберегти їхню шкіру. Волонтери обіцяють нам у цьому допомогти. Крім того, нам ще потрібні одноразові костюми. Маємо багаторазові, але навіть півгодини в ньому попрацювати дуже виснажливо – ніби перебуваєш у лазні. Тож хочеться дати кращі умови працівникам і знайти для них легші одноразові костюми”, – говорить Тарас Масляк. Насамкінець він додає, що підтверджених випадків коронавірусу у медиків наразі не виявлено. І наголошує: для того, щоб захистити себе і родину, навіть медикам слід нагадувати про три речі – постійне миття рук, носіння засобів захисту і повну зміну одягу вдома.

Головна лікарка Монастириської центральної районної лікарні теж розповіла, чим забезпечена лікарня. “Ми маємо чотири концентратори кисню. Як розвиватиметься далі ситуація – ми не знаємо. Тож Безперечно, потрібно ще два-три концентратори кисню, бо раптом буде більше хворих, яких треба переводити на кисень. Апаратів ШВЛ ми маємо два. Халати, маски, респіратори, рукавички, комбінезони – цим трохи забезпечені. Але це кожного дня нам надходить постачання – місцеві волонтери і депутати Києва.

Подбати про медичних працівників, які захворіли

Як ми можемо допомогти медичним працівникам, які захворіли на COVID-19? МОЗ України разом з українськими бізнесменами запустили соціальну кампанію #ПідтримуюЛікарів, повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.

“Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень”, – йдеться в повідомлені. МОЗ інформує, що для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19. “Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу – найменше, що може зробити кожен з нас”, – підкреслили у відомстві.

Тарас Масляк

Тарас Масляк в коментарі Укрінформу також зазначає, що важливою допомогою медикам “на передовій” стало б запровадження державного страхування – щоб кожен працівник мав впевненість, що його сім’я отримає якусь компенсацію за сьогоднішній ризик. “Нехай це буде страхування хоча б 100 чи 200 тисяч гривень або можливість реабілітації після закінчення пандемії в санаторіях. Це люди, які зараз воюють “на передовій” в лікарнях, і їх треба зацікавити. Але водночас всі мають залишатися на своїх місцях і працювати – без жодних виправдань. Лікарі мають бути готові до виконання завдань на передовій”, – переконаний пан Масляк.

У Луцьку, приміром, сьогодні, 8 квітня, вже пішли подібним шляхом – депутати міськради вирішили виділити з місцевого бюджету кошти на лікування медиків, інфікованих коронавірусом. Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук наголосив, що це своєрідне страхування для працівників медичної галузі Луцька міського і обласного підпорядкування, які захворіли на коронавірус, повідомляє місцевий сайт “Під прицілом”. “Ми бачимо, що станом на 7 квітня, з 34 волинян було інфіковано коронавірусом 20 медиків, а це майже 60%. Тому, сьогодні в таких умовах ми маємо подбати про тих, хто надаватиме допомогу хворим на коронавірус", – зазначив Поліщук і додав, що безкоштовні медикаменти для лікування COVID-19 в область поки не надійшли, і коли вони будуть наразі невідомо.

Але лишається іще одна важлива проблема, над вирішенням якої потрібно працювати державній і місцевій владі. Ще наприкінці березня про неї в емоційному пості на Facebook згадала медсестра Славутської центральної лікарні, зазначивши, що в інших країнах для ізоляції медиків на час пандемії виділяють житло – аби вони не наражали на небезпеку свої сім’ї. Відтак це теж потрібно вирішувати вже зараз – і подекуди це вже розуміють. Приміром, Український католицький університет готовий надавати гуртожитки для проживання лікарів та автотранспорт для їхнього перевезення, про що повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Але все ж головна допомога українським медикам – це, звісно, дотримання усіма нами вимог карантину. Адже що краще ми берегтимемо себе й тих, хто поруч, то легше буде тим, хто нині на передовій боротьби з коронавірусом.

Юлія Горбань, Київ