Володимир Кличко закликає українців залишатися вдома під час карантину

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до киян та всіх українців із закликом дотримуватися обмежень та залишатися вдома.

Його звернення мер Києва Віталій Кличко оприлюднив під час своєї щоденної онлайн-трансляції пресконференції, повідомляє пресслужба КМДА.

«У нинішній кризі і виклику, через який проходить весь світ головний принцип: якщо ти вдома, значить – захищений. І я не перебільшую! Полетівши до спалаху пандемії, я сьогодні далеко від України. І змушений поки залишатися тут. Але я подумки з вами – на Батьківщині. Сьогодні складна ситуація всюди. У Сполучених Штатах вірус лютує і стрімко розповсюджується. Запроваджені жорсткі обмежувальні заходи. Багато хворих і, на жаль, багато людей померли. Їх кількість зростає в прогресії», – сказав Володимир Кличко.

Він зазначив, що навіть у США, при такій кількості хворих, не вистачає масок, засобів захисту, місць в лікарнях. За його словами, наприклад, у Нью-Йорку, в Централ-парку, розгорнули польовий шпиталь.

«Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі. І головне, що потрібно робити – дотримуватися запобіжних заходів і обмежень. Я знаю, що мер Києва сьогодні робить все, щоб місто не було охоплене вірусом! Допоможіть йому! Допоможіть врятувати себе! Врятувати своє місто. І, повірте, коли вам кажуть залишитися вдома, це значить – врятувати себе! Інакше масштаби трагедії, яка розгортається, будуть катастрофічними. Бережіть себе! Залишайтеся вдома. Повірте, ніяка зустріч не варта того, щоб ставити на ваги своє життя!» – наголосив Володимир Кличко.

Як повідомлялось, станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.

Фото: kyivcity.gov.ua