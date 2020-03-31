Кличко обіцяє до 10 тисяч доплати лікарям, які рятують від коронавірусу

Кличко обіцяє до 10 тисяч доплати лікарям, які рятують від коронавірусу

Укрінформ
Доплата лікарям інфекційних відділень, що рятують киян від коронавірусу, становитиме під 5 до 10 тисяч гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус. Доплата лікарям інфекційних відділень, що рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме під 5 до 10 тисяч гривень", - сказав Кличко.

Він зауважив, що перші виплати медики столиці отримають вже в квітні.

Кличко нагадав, що на минулому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з COVID-19. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень.

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Як повідомлялось, станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих COVID-19. Зокрема, у столиці захворіло 107 киян.

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