У Києві на COVID-19 протестують усіх пацієнтів із запаленням легенів

У Києві почали тестувати на коронавірус всіх пацієнтів із діагнозом запалення легенів.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочали тестування всіх пацієнтів з діагнозом запалення легенів. Бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме враження легенів", - сказав Кличко.

Він додав, що сьогодні експрес-тестами в столиці протестовано 1900 людей, лабораторно оброблено 813 зразків.

"Ще на дослідженні в Державній установі "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" - 218 зразків", - сказав мер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих COVID-19. Зокрема у Києві зареєстровано 107 хворих.