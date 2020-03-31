У Києві зареєстрували 107 хворих на коронавірус - Кличко

У Києві зареєстровано вже 107 хворих на COVID-19.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу вірус вразив ще 5 осіб, і на сьогоднішній день 107 киян мають підтверджений діагноз на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, за останню добу захворіло четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна жінка 55 років– медичний працівник, 55 років.

"Один з пацієнтів - в Олександрівській лікарні столиці, інші – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - додав Кличко.

Він також закликав киян надавати інформацію про відомі їм випадки захворювання COVID-19 чи людей, які контактували з потенційно хворими.

За його словами, Моніторинговий центр Києва наразі отримав інформацію про 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон з 11 березня. Також відомо про 435 киян, які контактували з хворими.

«Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію, а й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції та допомагатиме тим, хто ізолювався, вчасно отримати необхідну медичну допомогу», - зазначив Кличко.

Міський голова також нагадав про відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації. Зокрема, за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн, за друге – штраф 34 000 грн, за третє – кримінальна відповідальність.

Як повідомлялось, станом на 10 годину 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.