Кличко сказав, куди можуть помістити на обсервацію евакуйованих з-за кордону

Рішення про обрання місця обсервації для українців, які прибули в столицю з-за кордону, ухвалювала не київська влада, відтак питанням розселення людей займатимуться структури державного рівня.

Про це, в ефірі телеканалу «Україна 24», заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

«Питанням обсервації людей, що прибули авіарейсами вчора і сьогодні, займалася не столиця. Людей повертало не місто. І до нас з приводу їх розміщення не зверталися. Якщо ж буде така необхідність, Київ підготовлений. В Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві у нас є 200 ліжок, де можемо розміщувати киян на обсервацію. Мешканці міста за це не платитимуть", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що готель «Козацький», в який заселили людей на обсервацію, не перебуває в комунальній власності.

«Розумію побоювання киян. Готель «Козацький», куди поселили людей на обсервацію, знаходиться в самому центрі столиці – на Майдані Незалежності. В цій ситуації ми не впливали на рішення державних органів. Зі свого боку я можу оцінити такі дії як нелогічні», – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, державне підприємство Міністерства оборони України «Готель Козацький», що у Києві, в понеділок розмістило 100 осіб, які прибули рейсами з Дохи.

Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.