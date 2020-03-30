Кличко б’є тривогу: У громад не буде коштів на зарплати медикам і вчителям

Парламент врахував тільки частину правок і зауважень Асоціації міст України до закону № 3275 щодо заходів із забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із коронавірусом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

"Цей закон – дискримінаційний. Це – грабунок місцевих бюджетів. Так, частину наших правок врахували, але все ж багато пропозицій не було взято до уваги. А це означає, що знову будуть значні недоотримання коштів місцевими громадами", – сказав Кличко.

Він підкреслив, що він, як голова Асоціації міст України і мери ще 22 міст підписали звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради не ухвалювати цей законопроект до його доопрацювання та врахування пропозицій Асоціації міст України.

Всупереч позиції Президента і Прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати ухвалили законопроект, в якому створили несправедливі умови для бізнесу та забезпечили окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків до бюджетів усіх рівнів, вважає Кличко.

Він підкреслив, що через вже запроваджені зміни в податковому законодавстві та заходи з обмеження діяльності деяких суб’єктів господарювання місцеві бюджети втратять щонайменше 15,6 млрд грн. Тільки втрати бюджету столиці – в умовах боротьби з коронавірусом – становитимуть близько 1,6 млрд грн. А через схвалення законопроекту № 3275, у громад не буде коштів на зарплати медикам, вчителям, соцпрацівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ.

"Сьогодні мери інших міст ставлять мені питання, а як нам далі жити в таких умовах? На сьогоднішній день боротьба з коронаврісуом у першу чергу лежить на плечах мерів міст. До нас звертаються з вимогою надати обладнання, тести, маски. Це великі витрати! А в нас ще й забирають гроші", – обурився Кличко.

Зокрема, АМУ пропонувала замість повного звільнення бізнесу (того, що працює і не працює) від сплати податку на землю та на нерухомість впровадити відтермінування відповідних сплат для непрацюючого бізнесу на березень-квітень. Та надати можливість місцевому самоврядуванню ухвалювати рішення про перегляд податкових ставок по всім видам місцевих податків і зборів для підтримки того бізнесу, що, через впроваджені обмежувальні заходи, наразі поніс найбільші втрати.

Натомість за його словами, парламент схвалив половинчасті рішення. Зокрема, надав і працюючому і непрацюючому бізнесу відстрочку по сплаті податку на землю і нерухомість на квітень. Та надав можливість місцевому самоврядуванню приймати рішення про перегляд ставок лише по єдиному податку. І позбавив у березні громадян коштів від оренди паїв – забезпечивши прибутки агрохолдингам, додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".