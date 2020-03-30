За відсутність масок і шашлики в парку поки що не штрафуватимуть — МВС

За відсутність масок і шашлики в парку поки що не штрафуватимуть — МВС

Укрінформ
Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або деінде в дозволеному місці не є підставою для штрафу.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі hromadske.

Він зазначив, що це "рекомендація держави" - носити маски, але через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

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За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки що не штрафуватимуть.

"Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути", - наголосив речник МВС.

Шевченко також додав, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 3 тисячі адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину.

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Як повідомлялося, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 до 170 тисяч. Відповідне положення додали у статтю 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.

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Також санкції можуть накласти на людину за порушення розпоряджень місцевої влади, наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті, за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.

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