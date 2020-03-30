За відсутність масок і шашлики в парку поки що не штрафуватимуть — МВС

Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або деінде в дозволеному місці не є підставою для штрафу.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі hromadske.

Він зазначив, що це "рекомендація держави" - носити маски, але через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один з головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки що не штрафуватимуть.

"Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути", - наголосив речник МВС.

Шевченко також додав, що станом на ранок 30 березня правоохоронці склали майже 3 тисячі адміністративних протоколів щодо порушення правил карантину.

Як повідомлялося, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За це ж порушення для посадових осіб штраф — від 34 до 170 тисяч. Відповідне положення додали у статтю 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.

Також санкції можуть накласти на людину за порушення розпоряджень місцевої влади, наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті, за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.