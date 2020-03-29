Карантин у Києві: порушників чекають штрафи від 17 тисяч

У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення карантину.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у Facebook.

"У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення карантину! У нашому місті 74 особи мають підтвердження інфікування Covid-19. Але досі не всі усвідомлюють значення слова карантин і відповідальність. Карантин - це не канікули і не відпустка з шашликами. За його свідоме недотримання - штраф", - наголосив Пантелеєв.

Він зазначив, що за порушення протиепідемічних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Розмір штрафу становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум - 17 гривень).

Посадовець також нагадав, що розводити багаття у лісах і парках заборонено законодавством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це передбачено штраф – від 340 до 1360 гривень.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 356 випадків коронавірусної інфекції, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.