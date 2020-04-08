Уряд хоче тимчасово заборонити в'їзд іноземцям з країн, де є небезпечні інфекції

Кабінет міністрів погодив та найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб», яким пропонує тимчасово заборонити в'їзд іноземних громадян із країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду у середу без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, пропонується внести зміни, зокрема, до законів «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою надання можливості тимчасово обмежити або заборонити в'їзду на території України іноземних громадян, а також траспортних засобів з країн, де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також певного обов'язку для людей, стосовно яких є підозра на інфекційне захворювання.

Передбачається, що такі громадяни муситимуть надавати інформовану згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, зокрема згоду на самоізоляцію або ізоляцію.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на дані Державної прикордонної служби, 7 квітня на в’їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисячі наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців.