У портах України іноземним морякам заборонили сходити на берег

В морських портах України діє заборона залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України.

Про це Адміністрація Бердянського морського порту повідомила на сторінці у Facebook.

“Бердянський порт працює в штатному режимі. Іноземним членам суднокоманди спускатися на берег заборонено. В морських портах України діє заборона залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення Державна прикордонна служба України прийняла на виконання розпорядження уряду про заборону на перетинання державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Воно підсилює впроваджені санітарні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції у портах та доведено Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби.

Для забезпечення виконання розпорядження уряду прикордонний контроль суден та ідентифікація осіб здійснюються прикордонниками безпосередньо біля трапу судна. Окрім того, на борт іноземних суден допускається лише обслуговуючий персонал з обов’язковими засобами індивідуального захисту.

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Керівництво порту нагадало, що заборона на перетин державного кордону України іноземними громадянами не стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Отже, вантажні операції та експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається у штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням уряду тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ.