У морських портах заборонили перетин іноземними моряками пунктів пропуску

Члени екіпажів іноземних суден в морських портах України мають залишатися на борту, перетинати пункти пропуску в портах під час боротьби з коронавірусною інфекцією забороняється.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України .

"У морських портах України введено заборону залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України. Це рішення Державної прикордонної служби України прийняте на виконання розпорядження Уряду про заборону на перетинання державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Воно підсилює впроваджені санітарні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції у портах та доведено Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ідентифікація осіб та прикордонний контроль здійснюється за розпорядженням уряду безпосередньо біля трапу судна. Окрім того, на борт іноземних суден допускається лише обслуговуючий персонал з обов’язковими засобами індивідуального захисту.

В АМПУ також нагадали, що заборона на перетинання держкордону України іноземними громадянами не стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

"Вантажні операції та експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається у штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням Уряду тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ", - уточнили в АМПУ.

Українські морські порти дотримуються усіх необхідних і визначених МОЗ рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби з коронавірусною інфекцією та міжнародних медико-санітарних правил.