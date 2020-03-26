Жодних передумов для заборони експорту зернових немає - УЗА

Українська зернова асоціація заявляє, що на сьогодні немає ніяких передумов для заборони експорту зернових та олійних культур, оскільки урожай у поточному році буде достатнім - на рівні 92 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

"Посівна кампанія в Україні стартувала і всі учасники ринку та науковці прогнозують високий врожай зернових та олійних культур. Озимі в доброму стані, аграрії всі в полях – займаються посівною врожаю майбутнього сезону. За оцінками УЗА, врожай зернових та олійних культур складе близько 92 млн т", - йдеться в повідомленні.

УЗА наголошує, що будь-яка заборона експорту врожаю зернових та олійних культур мала б непоправні катастрофічні наслідки для економіки країни і бюджету. Аграрний експорт приносить щороку близько 40% всіх валютних надходжень в країну. Минулого року лише експорт зернових приніс економіці України близько 9,6 млрд доларів США. Заборона експорту позбавила б Україну цих доходів та спричинила б колосальне руйнівне «цунамі» для всієї економіки країни.

"Щороку Україна споживає не більше 25-30 млн т вирощеного зерна та олійних культур, в тому числі не більше 4,5 млн т продовольчої пшениці. При цьому Україна цьогоріч отримала врожай 98 млн т зернових та олійних культур. Таким чином, ми вже давно годуємо більше людей поза Україною, ніж в середині. Все, що не може спожити Україна, ми повинні експортувати аби аграрії отримали кошти за свою продукцію, а країна валютну виручку та доходи до бюджету", - акцентували у профільній асоціації.

В УЗА наголосили, що українська економіка не відчуває брак фінансово-кредитних ресурсів у зв’язку з економічною та фінансовою турбулентністю на ринках, тому кошти від експорту – це чи не єдиний інструмент та джерело для аграрного сектору для того, щоб успішно провести посівну кампанію.

"Заборона експорту позбавила б аграріїв необхідних фінансів і вони не змогли б у такому випадку провести успішно посівну кампанію, що призвело б до продовольчої кризи не тільки в нашій країні, а й у всьому світі. Зупинка надходження валютної виручки від експорту зернових призвела б до фінансової паніки на ринку та фінансово-банківської кризи, наслідки якої ніхто не зможе спрогнозувати для країни та суспільства", - підкреслили в зерновій асоціації.

Тим часом морські порти України, за даними спеціалізованих ЗМІ, за тиждень із 14 по 20 березня експортували 1,18 млн тонн основних зернових культур, що на 26% більше, ніж тижнем раніше (933 тис. т з урахуванням актуалізації даних).

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Найбільше зросли поставки пшениці. Зокрема, у розрізі культур морпорти відвантажили: пшениці - 284 тис. т, або на 67% більше, ніж минулого тижня; кукурудзи - 835 тис. т, +26%; ячменю - 59 тис. т, -40%.

До трійки основних напрямків поставок українського зерна увійшли Єгипет (272 тис. т), Південна Корея (110 тис. т) і Китай (91 тис. т).

Лідируюче місце за обсягами експорту зернових у 2019/20 МР посідає порт Миколаїв (13,94 млн т). Друге місце - порт Чорноморськ (10,08 млн т), третє - порт Південний (7,95 млн т).