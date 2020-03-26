Українські морпорти за тиждень збільшили на чверть обсяги експорту зерна

Українські морські порти з 14 по 20 березня 2020 року відвантажили на експорт 1,18 млн тонн зернових культур, що на 26% більше показника попереднього тижня.

Про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

"Згідно з попередніми даними моніторингу в період з 14 по 20 березня морпортами України на експорт було відвантажено 1,18 млн тонн основних зернових культур, що на 26% перевищує показник попереднього тижня (933 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних)", - йдеться у повідомленні.

Так, з 14 по 20 березня обсяги експорту пшениці збільшилися на 67% і склали 284 тис. тонн проти 170 тис. тонн за попередній тиждень. Відвантаження кукурудзи за підсумками тижня зросли на 26% і становили 835 тис. тонн, в той же час експорт ячменю зменшився на 40% у порівнянні з минулим тижнем і становив 59 тис. тонн.

У трійку найпопулярніших напрямків експорту основних зернових з України за підсумками тижня увійшли Єгипет (272 тис. тонн), Південна Корея (110 тис. тонн) і Китай (91 тис. тонн).

Лідером за обсягами перевалки основних зернових на експорт в сезоні-2019/20 залишається порт Миколаїв (13,94 млн тонн). Друге місце посідає порт Чорноморськ (10,08 млн тонн), третє – порт Південний (7,95 млн тонн).

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Як повідомляв Укрінформ, морські порти України у 2019 році здійснили перевалку 160 млн тонн вантажів, що на 18,4% більше, ніж у 2018 році. Хлібні вантажі та олія склали понад третину (37,7%) від загального обсягу вантажопотоку в українських портах за минулий рік. Перевалка зернових торік у порівнянні з 2018 роком зросла на 32% до 54,6 млн тонн.