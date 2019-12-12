Перевалка вантажів у портах уперше за 11 років сягнула 150 мільйонів тонн

Обсяг перевалки вантажів у морських портах України вперше за 11 років сягнув 150 млн тонн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Сьогодні перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 11 років сягнула позначки у 150 млн тонн. Такий обсяг був до кризи у 2008 році", - написав він.

Криклій додав, що 75% з цього обсягу становить експорт продукції українських підприємств. При цьому частка продукції агропромислового комплексу у перевалці сягає 41%, а продукції добувної промисловості (руда) – 23%.

"Рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями, і Мінінфраструктури вже зараз бачить "вузькі місця" в логістиці та працює над їх усуненням.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році українські порти перевалили 135 млн тонн вантажів, що на 2,6 млн тонн більше, ніж у 2017 році.