Перевалка вантажів у портах уперше за 11 років сягнула 150 мільйонів тонн
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.
"Сьогодні перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 11 років сягнула позначки у 150 млн тонн. Такий обсяг був до кризи у 2008 році", - написав він.
Криклій додав, що 75% з цього обсягу становить експорт продукції українських підприємств. При цьому частка продукції агропромислового комплексу у перевалці сягає 41%, а продукції добувної промисловості (руда) – 23%.
"Рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі", - зауважив міністр.
Він підкреслив, що транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями, і Мінінфраструктури вже зараз бачить "вузькі місця" в логістиці та працює над їх усуненням.
Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році українські порти перевалили 135 млн тонн вантажів, що на 2,6 млн тонн більше, ніж у 2017 році.