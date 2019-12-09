У конкурсі на концесію порту «Херсон» змагатимуться чотири компанії - Криклій

Чотири компанії, з них дві міжнародні, змагатимуться за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту «Херсон».

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу за результатами прийому заявок на участь у концесійному конкурсі у порту «Херсон», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо порту «Херсон», ми отримали ... чотири заявки, які підтвердили учасники. Серед них є два великих гравці - турецька компанія Busserk Liman і компанія-консорціум "Рісоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія), також дві українські компанії - Укрморпорт та Спеціальна компанія Морський порт Херсон», - сказав міністр.

Він додав, що здати порт в концесію планується на 30 років, і за цей період держава планує отримати 2,7 мільярда гривень концесійних платежів, а до бюджетів різних рівнів має надійти близько 14 мільярдів гривень податків.

Криклій уточнив, що в середині січня будуть аналізувати уточнені пропозиції учасників та обирати переможця.

Міністр інфраструктури відзначив, що реалізація концесійних проєктів в галузі інфраструктури є пріоритетом уряду та подякував міжнародним партнерам та Офісу державно-приватного партнерства SPILNO за допомогу в їх підготовці.

За інформацією міністерства, компанія Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ - турецька стивідорна компанія, заснована у 2013 році. 50% належить Erkport Lojistik - турецькій логістичній компанії з 15-річним досвідом, а інші 50% - Емраху Гезгіну. Компанія є оператором трьох портів в Туреччині: Губретас (з 2016 року), де переробляється 1,5 млн тонн вантажів на рік, Ісденір (з 2017 року) - 15 млн тонн, і порту Гіресун (з 2019 року) - 1,235 млн тонн. Busserk обробляє загальні, сипкі та контейнерні вантажі. Складські потужності компанії перевищують 500 тис. тонн.

ТОВ «Спеціальна компанія Морський порт Херсон» створене консорціумом у складі українського портового оператора ТОВ «Аскет Шиппінг» (40%) та українського зернотрейдера ТОВ «Глобал Грейн» (60%).ТОВ «Аскет Шиппінг» є українським портовим оператором. Після отримання статусу оператора у 2016 році компанія почала інвестувати в створення припортових зернових складів, автоколони, сертифіковані лабораторії, засоби механізації та перевантажувальну техніку. Компанія працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах і співпрацює з найбільшими зернотрейдерами України. ТОВ «Глобал Грейн» - український зернотрейдер, що працює в Херсонській області.

ТОВ «Рісоіл-Херсон» представляє консорціум у складі ТОВ "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС"- 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; «Рісойл-південь» - термінал з перевалки олії в Південному; «Роздільнянський елеватор» (Одеська область); «Морський технічний центр» - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

ТОВ "Укрморпорт" представляє консорціум у складі ПАТ "Кременчуцький річковий порт" - 10%, Дочірнє підприємство "ЮРАН" ТОВ "ДП ЮРОЛ" – 40%, що пов’язана з українським портовим оператором Одеського порту Бруклін-Київ та ТОВ "Юридична компанія "Джастіс енд Ло" – 60%.

ПАТ "Кременчуцький річковий порт" - спеціалізоване транспортне підприємство. Порт відкритий для суден типу “ріка - море” і має можливість отримувати різноманітні вантажі із портів Дніпра, Чорного та Середземного морів, а також доставляти продукцію українських виробників на європейський ринок.

Дочірнє підприємство "ЮРАН" ТОВ "ДП ЮРОЛ" пов’язане з українським портовим оператором Одеського порту - ТОВ "Бруклін-Київ". Стивідорна компанія "Бруклін-Київ" має 25 років успішної роботи на ринку стивідорних послуг України та є членом Американської торговельної палати і Торгово-промислової палати Великої Британії. Забезпечує перевантаження всіх видів вантажів і надає cтивідорні послуги, послуги з обробки контейнерів, зберігання вантажів, швартових операцій, агентування.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.