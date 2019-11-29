Криклій вважає, що всі вокзали треба передати в концесію

Вокзали треба передавати в концесію, бо вони збиткові.

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перебуваючи з робочим візитом на Прикарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб вокзали передавались в концесію, щоб діяли програми розвитку цієї концесії. Стратегічна інфраструктура, а це - колія, перон завжди є у державній власності. Але оперувати, управляти, розвивати, залучати орендарів може концесіонер, який під свої гарантії і зобов’язання буде займатися цими проєктами", - заявив Криклій.

Він зауважив, що торік Київський залізничний вокзал зазнав збитків у сумі 2 млн грн, при тому що "пасажиротрафік там є більшим, ніж у будь-якому торговельному центрі", а найближчий до вокзалу МакДональдз входить у трійку найбільш відвідуваних у світі.

"Івано-Франківський вокзал – теж збитковий. Торік він зазнав 13-14 млн грн збитків, при цьому може давати для міста додаткові доходи у вигляді податків і зборів", - зазначив міністр.

Криклій переконаний, чим більше таких збиткових активів, тим менше може розвиватися Укрзалізниця.

"По Укрзалізниці ми дали велике завдання, окрім великої і малої приватизації підприємств, а їх буде продаватися сотні, у нас ще буде продаж непрофільних активів... Окрім курортно-санаторних і медичних комплексів є і колгоспи свої, і землі сільськогосподарського призначення... Ми робимо зараз оцінку і повний аудит цих активів і будемо їх продавати і віддавати в концесію", - зауважив міністр.

За його словами, отриманий ресурс міністерство планує скерувати на оновлення пасажирських вагонів та інші базові речі на залізниці.

29 листопада міністр інфраструктури України Владислав Криклій перебуває із робочим візитом в Івано-Франківській області. В рамках візиту він разом із головою Івано-Франківської ОДА Денисом Шмигалем оглянув дорожню інфраструктуру області: міст через річку Чечва у с. Довге-Калуське, будівництво моста в с. Боднарів через річку Луква, а також місце будівництва нового мосту через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки по вул. Хіміків – Надрічній в м. Івано-Франківськ.

Фото: Мінінфраструктури