Криклій вважає, що всі вокзали треба передати в концесію

Криклій вважає, що всі вокзали треба передати в концесію

Укрінформ
Вокзали треба передавати в концесію, бо вони збиткові. 

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перебуваючи з робочим візитом на Прикарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб вокзали передавались в концесію, щоб діяли програми розвитку цієї концесії. Стратегічна інфраструктура, а це - колія, перон завжди є у державній власності. Але оперувати, управляти, розвивати, залучати орендарів може концесіонер, який під свої гарантії і зобов’язання буде займатися цими проєктами", - заявив Криклій.

Він зауважив, що торік Київський залізничний вокзал зазнав збитків у сумі 2 млн грн, при тому що "пасажиротрафік там є більшим, ніж у будь-якому торговельному центрі", а найближчий до вокзалу МакДональдз входить у трійку найбільш відвідуваних у світі.

"Івано-Франківський вокзал – теж збитковий. Торік він зазнав 13-14 млн грн збитків, при цьому може давати для міста додаткові доходи у вигляді податків і зборів", - зазначив міністр.

Криклій переконаний, чим більше таких збиткових активів, тим менше може розвиватися Укрзалізниця.

"По Укрзалізниці ми дали велике завдання, окрім великої і малої приватизації підприємств, а їх буде продаватися сотні, у нас ще буде продаж непрофільних активів... Окрім курортно-санаторних і медичних комплексів є і колгоспи свої, і землі сільськогосподарського призначення... Ми робимо зараз оцінку і повний аудит цих активів і будемо їх продавати і віддавати в концесію", - зауважив міністр.

За його словами, отриманий ресурс міністерство планує скерувати на оновлення пасажирських вагонів та інші базові речі на залізниці.

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29 листопада міністр інфраструктури України Владислав Криклій перебуває із робочим візитом в Івано-Франківській області. В рамках візиту він разом із головою Івано-Франківської ОДА Денисом Шмигалем оглянув дорожню інфраструктуру області: міст через річку Чечва у с. Довге-Калуське, будівництво моста в с. Боднарів через річку Луква, а також місце будівництва нового мосту через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки по вул. Хіміків – Надрічній в м. Івано-Франківськ.

Фото: Мінінфраструктури

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