Криклій поінформував, скільки комплексів для зважування фур встановлять в Україні

Дороги в Україні потрібно не тільки будувати, але й рятувати. Для цього в найближчі два роки на них буде встановлено сто вагових комплексів для автоматичного зважування фур під час руху.

Про це заявив під час робочої поїздки до Львова міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дороги в Україні потрібно не тільки будувати, але й рятувати. Напередодні Кабмін призначив нового очільника Укртрансбезпеки Олександра Погорєлого, і я йому ставлю завдання - перезавантаження усіх територіальних органів Укртрансбезпеки, оголосити для цього відкриті прозорі конкурси, набрати нових професійних людей, а ми на урядовому рівні будемо забезпечувати необхідне фінансування, щоб ці органи ефективно співпрацювали з Укравтодором, щоб наші громадяни відчули європейську якість доріг”, - зазначив Криклій.

За його словами, зараз запущено пілотний проєкт по габаритно-ваговому контролю, який автоматично здійснюється під час руху вантажівок. За наступних два роки буде встановлено й функціонуватиме не менше ста таких комплексів. В першу чергу їх встановлять біля пунктів перетину кордону, біля портів, там, де є найбільше навантаження фур.