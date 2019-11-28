Криклій поінформував, скільки комплексів для зважування фур встановлять в Україні
Про це заявив під час робочої поїздки до Львова міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Дороги в Україні потрібно не тільки будувати, але й рятувати. Напередодні Кабмін призначив нового очільника Укртрансбезпеки Олександра Погорєлого, і я йому ставлю завдання - перезавантаження усіх територіальних органів Укртрансбезпеки, оголосити для цього відкриті прозорі конкурси, набрати нових професійних людей, а ми на урядовому рівні будемо забезпечувати необхідне фінансування, щоб ці органи ефективно співпрацювали з Укравтодором, щоб наші громадяни відчули європейську якість доріг”, - зазначив Криклій.
За його словами, зараз запущено пілотний проєкт по габаритно-ваговому контролю, який автоматично здійснюється під час руху вантажівок. За наступних два роки буде встановлено й функціонуватиме не менше ста таких комплексів. В першу чергу їх встановлять біля пунктів перетину кордону, біля портів, там, де є найбільше навантаження фур.