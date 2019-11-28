Криклій про дорогу на Львівщині: "Темпи будівництва мають бути швидшими"

У 2020 році фінансування Львівської області заплановано у розмірі 2,3 млрд гривень, з яких 1,1 млрд піде на дороги місцевого значення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспектування дороги Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Це рекордна сума, але цього замало, тому що у нас 155 тисяч кілометрів доріг місцевого значення. Ми активніше будемо працювати з міжнародними фінансовими організаціями для того, щоб залучати додатковий ресурс і щоб ми могли паралельно працювати як за рахунок бюджетного фінансування, так і за рахунок фінансування з міжнародних фінансових організацій. Це дозволить нам працювати постійно в турборежимі, а не маленькими спринтами», - зазначив міністр.

Владислав Криклій зауважив, що темпи будівництва мають бути швидшими.

«За 4 роки було побудовано тільки 37 кілометрів дороги, (Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі - ред.) в той час, коли у нас є такі чудові проєкти як дорога життя, коли за 68 днів ми збудували 134 кілометри. І це власне демонструє те, як мозаїкою будувалися ці дороги і не завершували проєкти до кінця», - наголосив Криклій.

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Він також зазначив, що завершення даного проєкту є дуже важливим, оскільки він йде в напрямку Східниці і Трускавця та дозволить розвантажити трафік, який йде до/з Львова, приблизно на 7-8 тисяч автівок щодня.

За його словами, орієнтовна сума, яка необхідна для завершення цього проєкту складає 310-320 млн грн.