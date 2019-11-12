Рада запровадила середньострокове планування розвитку автодоріг

За ухвалення законопроєкту №1041 в цілому проголосувало 368 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття документа забезпечить виконання середньострокових зобов’язань за договорами на нове будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, сприятиме конкуренції на ринку та виходу нових гравців, в тому числі іноземних, що у підсумку приведе до вищої якості доріг і збільшення обсягу виконуваних робіт.

Законом уточнено, що субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах спрямовується, серед іншого, на фінансування «науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації та обстеження доріг, забезпечення якості, в тому числі залучення інженера-консультанта чи технічного нагляду і здійснення контролю за якістю доріг».

Закон скасовує необхідність погоджувати з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліки об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автодоріг.

Натомість передбачається, що державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з переліком доріг, на яких заплановано роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів та джерел фінансування, затверджується Кабінетом міністрів України, а щорічний перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автодоріг - центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику в сфері дорожнього господарства.

Закон встановлює, що за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад кошти територіальних дорожніх фондів можуть спрямовуватись на нове будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автодоріг загального користування державного значення.

Також народні обранці 334 голосами ухвалили в цілому законопроєкт №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування".

Цим законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу щодо надання права розпорядникам коштів брати бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду бюджету в межах планових показників, передбачених законом про державний бюджет та прогнозних показників, визначених у Бюджетній декларації.

Обидва закони набирають чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 5 років має бути відремонтовано 24 тис. км доріг загального користування державного значення. Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, схваленій 29 вересня 2019 року.