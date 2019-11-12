Для безпеки на дорогах створять 270 розв'язок - Криклій
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації на залізничному вокзалі Харкова «To do list» - змін, які планується впровадити у сфері інфраструктури та транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020 та наступні 5 років, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Щоб зберегти людські життя, Міністерство інфраструктури планує заборонити для перевезення пасажирів використання переобладнаних автобусів; транспортних засобів, які не обладнані ременями безпеки (крім міських маршрутів); а контроль за дотриманням робочого часу водіями будуть забезпечувати автоматичні пристрої", - підкреслив Владислав Криклій.
За словами міністра, збільшення у 2020 році фінансування програми безпеки на дорогах дозволить забезпечити створення та встановлення: близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 пішохідних переходах; 90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах для доріг з інтенсивним рухом; засоби примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах; 440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом; 270 розв’язок кільцевого типу; 31 амортизаційний відбійник; закупку 200 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС.
А для запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг державного значення передбачено більше 300 комплексів.
Криклій наголосив, що завданням міністерства є не лише створення нових якісних доріг, але й їх захист від руйнування перевантаженими фурами. Планується надалі запроваджувати сучасні системи контролю – зважування вантажівок в русі.
«Це елемент smart roads, коли технології фіксують перевантаження, заощаджуючи людські ресурси. Людина вже майже не потрібна, система автоматично фіксує перевантаження. В цьому році працюють 6 таких комплексів, в 2020 їх буде 20, за кілька років – 150. Завдяки ним зникатиме корупція», - зазначив міністр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів планує знизити рівень аварійності доріг до 30%. У 2020 році фінансування програми безпеки буде збільшено удвічі - до 3, 2 млрд грн.