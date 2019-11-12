Для безпеки на дорогах створять 270 розв'язок - Криклій

Міністерство інфраструктури планує подбати про заходи зниження аварійності на дорогах, зокрема, планується 270 розв'язок, створення 1600 пішохідних переходів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації на залізничному вокзалі Харкова «To do list» - змін, які планується впровадити у сфері інфраструктури та транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020 та наступні 5 років, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щоб зберегти людські життя, Міністерство інфраструктури планує заборонити для перевезення пасажирів використання переобладнаних автобусів; транспортних засобів, які не обладнані ременями безпеки (крім міських маршрутів); а контроль за дотриманням робочого часу водіями будуть забезпечувати автоматичні пристрої", - підкреслив Владислав Криклій.

За словами міністра, збільшення у 2020 році фінансування програми безпеки на дорогах дозволить забезпечити створення та встановлення: близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 пішохідних переходах; 90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах для доріг з інтенсивним рухом; засоби примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах; 440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом; 270 розв’язок кільцевого типу; 31 амортизаційний відбійник; закупку 200 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС.

А для запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг державного значення передбачено більше 300 комплексів.

Криклій наголосив, що завданням міністерства є не лише створення нових якісних доріг, але й їх захист від руйнування перевантаженими фурами. Планується надалі запроваджувати сучасні системи контролю – зважування вантажівок в русі.

«Це елемент smart roads, коли технології фіксують перевантаження, заощаджуючи людські ресурси. Людина вже майже не потрібна, система автоматично фіксує перевантаження. В цьому році працюють 6 таких комплексів, в 2020 їх буде 20, за кілька років – 150. Завдяки ним зникатиме корупція», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів планує знизити рівень аварійності доріг до 30%. У 2020 році фінансування програми безпеки буде збільшено удвічі - до 3, 2 млрд грн.